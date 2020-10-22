22 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu! Geçirdiği ameliyatların ardından...

Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu! Geçirdiği ameliyatların ardından...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.10.2020

Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte sahalara dönen Emre 'nın son hali yürek burktu. İşte o kare...

Galatasaray'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre , yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıkmıştı.

Uzun süren sakatlığını atlatarak geçtiğimiz hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba teknik direktör tarafından Alanyaspor maçında sahaya 11'de çıkmıştı.

SON GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Ligin 6'ncı haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-kırmızılılar yapılan antrenmanın görüntüsünü hesabından paylaştı.

Cimbom'un paylaştığı fotoğraflarda en dikkat çeken kare Emre Akbaba'nın yer aldığı kare oldu.

Galatasaray'a geldikten sonra 2 kez ayağı kırılan Emre Akbaba'nın bacaklarının görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.

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