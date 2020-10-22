Galatasaray'da Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu! Geçirdiği ameliyatların ardından...
Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte sahalara dönen Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu. İşte o kare...
Galatasaray'da arka arkaya yaşadığı sakatlıklarla boğuşan Emre Akbaba, yaklaşık 3 ay sonra sahaya çıkmıştı.
Uzun süren sakatlığını atlatarak geçtiğimiz hafta içinde ilk kez takımla çalışmalara başlayan Emre Akbaba teknik direktör Fatih Terim tarafından Alanyaspor maçında sahaya 11'de çıkmıştı.
SON GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU
Ligin 6'ncı haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Sarı-kırmızılılar yapılan antrenmanın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Cimbom'un paylaştığı fotoğraflarda en dikkat çeken kare Emre Akbaba'nın yer aldığı kare oldu.
Galatasaray'a geldikten sonra 2 kez ayağı kırılan Emre Akbaba'nın bacaklarının görüntüsü sarı-kırmızılı taraftarları üzdü.
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