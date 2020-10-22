Galatasaray'da Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu! Geçirdiği ameliyatların ardından...

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Galatasaray, sezona hızlı bir giriş yapsa da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası kulüp içerisindeki problemler su yüzüne çıktı. Millyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, köşe yazısında teknik direktör Fatih Terim ile flaş bir ismin arasındaki iplerin koptuğunu söyledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri