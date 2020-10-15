Milli takımlarda Feghouli asist yaptı Falcao gol attı
Galatasaray'ın iki yıldızı Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao, milli takımlarında da adlarından söz ettirdi. Falcao Kolombiya adına gol atarken, Feghouli ise Cezayir adına asist yaptı.
Galatasaray'ın başarılı oyuncuları Milli takımları ile çıktıkları maçlara damga vurdu. Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı ile çıktığı maçta bir gol atarken, Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı ile çıktığı maçta bir asist yaptı. Kolombiya'nın Şili deplasmana çıktığı maça sonradan dahil olan Falcao, 90+2. dakikada attığı golle takımını mağlubiyetten kurtardı. Cezayir forması giyen Feguouli ise 2-2 biten karşılaşmada takımının ilk golünün asistini yaptı. Öte yandan Fas ile Demokratik Kongo'nun karşıya geldiği mücadele 1-1 sona ererken Christian Luyindama da forma giydi ve başarılı bir futbol ortaya koydu.
KURTARICI
73. dakikada Wilmar Barrios'un yerine oyuna giren Falcao, uzatmada attığı golle takımını yenilgiden kurtarırken Kolombiya basınında yeniden manşetlere yükseldi.
ENLER ARASINDA
Galatasaray'ın en fazla tartışılan ismi Falcao ilk 2 maçta 3 gol buldu. Bir de asist yaptı. Tüm gollerini ceza sahası içinden attı. İki maçı es geçince topa tutulan Kolombiyalı, en fazla şut çeken (13) ikinci oyuncu durumunda... Ayrıca ceza sahası içinden de en fazla şut çeken oyuncu (11)… Bareiro ile beraber en fazla kafa şutu (5) atan isim... Bu arada Emre Kılınç da (11), Rizesporlu Boldrin'in (12) ardından en fazla başarılı dripling yapan oyuncu oldu.
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