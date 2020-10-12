12 Ekim 2020, Pazartesi
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Fatih Terim röportajı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in vereceği röportaj merakla bekleniyor. Daha önce basın toplantılarında bu röportajda birçok konuya değineceğini açıklayan Fatih Terim, merak edilen soruları yanıtlayacak. Peki, Fatih Terim röportajı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüsü salgını öncesi ve sonrası, 2020-2021 sezonu ve takımın genel durumu hakkında birçok soruya cevap verecek. Peki, Fatih Terim röportajı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
FATİH TERİM RÖPORTAJI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fatih Terim röportajı 12 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports ekranlarında yer alacak.
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