18 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Ismaila Coulibaly'den transfer itirafı! "Neredeyse Galatasaray'a transfer oluyordum"

Flaş transfer itirafı! Neredeyse G.Saray'a transfer oluyordum
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

'ın yaz döneminde gündemine aldığı isimlerden biri olan , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Malili futbolcu, "Sarpsborg beni neredeyse 'nin en büyük kulübü Galatasaray'a satıyordu ama adımın bu takımın için biraz fazla olduğunu düşündüm." dedi.

Yaz döneminde orta saha transferi için yoğun çaba sarf eden 'da gündeme gelen isimlerden biri de olmuştu. 19 yaşındaki orta sahanın adı uzun süre sarı-kırmızılı takıma anılmış ancak Malili oyuncu 2 milyon Euro karşılığında Sheffield United'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibinin 2023 yılına kadar Beerschot V.A.'ya kiraladığı Coulibaly, basınına konuştu. Genç futbolcu, yaptığı açıklamada "Sarpsborg beni neredeyse Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'a satıyordu ama adımın bu takımın için biraz fazla olduğunu düşündüm. Önce Beerschot ile birkaç yıl kendimi geliştireceğim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Belçika Ligi'nde çıktığı 2 maçta da 90 dakika süre alan Coulibaly, 2 gol kaydetti.


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