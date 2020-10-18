Ismaila Coulibaly'den transfer itirafı! "Neredeyse Galatasaray'a transfer oluyordum"

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde gündemine aldığı isimlerden biri olan Ismaila Coulibaly, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Malili futbolcu, "Sarpsborg beni neredeyse Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'a satıyordu ama adımın bu takımın için biraz fazla olduğunu düşündüm." dedi.

Yaz transfer döneminde orta saha transferi için yoğun çaba sarf eden Galatasaray'da gündeme gelen isimlerden biri de Ismaila Coulibaly olmuştu. 19 yaşındaki orta sahanın adı uzun süre sarı-kırmızılı takıma anılmış ancak Malili oyuncu 2 milyon Euro karşılığında Sheffield United'a transfer olmuştu.

İngiliz ekibinin 2023 yılına kadar Beerschot V.A.'ya kiraladığı Coulibaly, Belçika basınına konuştu. Genç futbolcu, yaptığı açıklamada "Sarpsborg beni neredeyse Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'a satıyordu ama adımın bu takımın için biraz fazla olduğunu düşündüm. Önce Beerschot ile birkaç yıl kendimi geliştireceğim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Belçika Ligi'nde çıktığı 2 maçta da 90 dakika süre alan Coulibaly, 2 gol kaydetti.





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