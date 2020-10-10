10 Ekim 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Kerem Aktürkoğlu Riera'ya emanet

Kerem Aktürkoğlu Riera'ya emanet
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Aslan'ın 24 Erzincanspor'dan renklerine bağladığı Kerem Aktürkoğlu, 'in teknik ekibinden Riera'ya teslim edildi.

Aslan'ın 24 Erzincanspor'dan renklerine bağladığı Kerem Aktürkoğlu, 'in teknik ekibinden Riera'ya teslim edildi. Efsane isim, 21 yaşındaki futbolcuyla özel olarak ilgilenecek. Geleceği çok parlak görülen Kerem, Riera'nın kariyerinin parladığı mevki olan sol kanatta oynuyor. Riera tecrübesini ona aktaracak
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