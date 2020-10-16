16 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Başkanlığa ilk aday Metin Öztürk

Başkanlığa ilk aday Metin Öztürk
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.10.2020 Giriş Tarihi: 16.10.2020

Başkan Cengiz’in için yeşil ışık yakmasının ardından eski Başkanı Öztürk, “Daha Güçlü ” sloganıyla yola çıktı.

'da kulisleri ısınmaya devam ediyor. Başkan 'in "Bir an evvel mali genel kurul yapmak ve seçime gitmek istiyorum. Devletle konuşuyorum" demesinin ardından gözler muhtemel adaylara çevrilirken Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği () eski Başkanı , seçim için hazır olduğunu açıkladı. Galatasaray'ı daha da yüksek mertebelere taşımak için yola çıktığını belirten Öztürk, hedeflerinin 'Daha Güçlü Galatasaray' ifade etti.

MALİ SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Daha bir yıl önceden çalışmalarına başlayan Metin Öztürk, mayıs veya daha öncesinde olabilecek seçimde "Elimizi taşın altına koyacağız" dedi. Aylardır profesyonel ekibiyle toplantılar düzenleyen ve bu toplantılarda projelerini belirleyen Öztürk'ün kulüpteki sorunları çözmek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Ayrıca kulübün mali yapısı da göz önünde bulundurulduğunda gelir kaynağı yaratmak için şimdiden araştırmalara başladıklarını belirti.

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