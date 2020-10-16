Başkanlığa ilk aday Metin Öztürk
Başkan Cengiz’in seçim için yeşil ışık yakmasının ardından GSYİAD eski Başkanı Öztürk, “Daha Güçlü Galatasaray” sloganıyla yola çıktı.
Galatasaray'da seçim kulisleri ısınmaya devam ediyor. Başkan Mustafa Cengiz'in "Bir an evvel mali genel kurul yapmak ve seçime gitmek istiyorum. Devletle konuşuyorum" demesinin ardından gözler muhtemel adaylara çevrilirken Galatasaray Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) eski Başkanı Metin Öztürk, seçim için hazır olduğunu açıkladı. Galatasaray'ı daha da yüksek mertebelere taşımak için yola çıktığını belirten Öztürk, hedeflerinin 'Daha Güçlü Galatasaray' ifade etti.
MALİ SORUNLAR ÇÖZÜLECEK
Daha bir yıl önceden çalışmalarına başlayan Metin Öztürk, mayıs veya daha öncesinde olabilecek seçimde "Elimizi taşın altına koyacağız" dedi. Aylardır profesyonel ekibiyle toplantılar düzenleyen ve bu toplantılarda projelerini belirleyen Öztürk'ün kulüpteki sorunları çözmek için yoğun mesai harcadığı ifade edildi. Ayrıca kulübün mali yapısı da göz önünde bulundurulduğunda gelir kaynağı yaratmak için şimdiden araştırmalara başladıklarını belirti.
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