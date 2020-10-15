Fatih Terim'den Marcao'ya yakın markaj!
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Marcao, istenilen tekliflerin gelmemesi üzerine sarı-kırmızılı takımda kalmıştı. Cimbom'un teknik direktörü Fatih Terim, Brezilyalı stoperle özel görüşerek futbola konsantre olmasını istedi. | Son dakika Galatasaray haberleri
Geride bıraktığımız transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Marcao, Galatasaray teknik heyeti tarafından terapiye alındı. Newcastle United ve Roma'nın uzun süre ilgisini üzerine çeken Marcao'nun transfer konularıyla kafasının karışmaması için çalışma başlatıldı. Teknik heyet, son olarak 'tokatlama' olayı ile eleştirilerin odağında yer alan Brezilyalı ile sık sık görüşmeler yaparken, 24 yaşındaki oyuncunun futboluna odaklanması için çalışıyor. Marcao'ya eski Galatasaraylı Alex Telles örnek olarak gösteriliyor.
MANCHESTER'A TRANSFER OLDU
Teknik heyet, Marcao'ya "Transferi düşünme ve futboluna odaklan. Yeteneğin var. Çok iyi takımlara transfer olacaksın. Hatta bir gün Telles gibi Brezilya Milli Takımı forması giyeceksin" diye telkinlerde bulunduğu öğrenildi. 2014 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 1.5 yıl forma giyen Telles, önce İnter'e kiralanmış ardından Porto'ya bonservisiyle gitmişti. Porto'da gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Telles, yaz transfer döneminde 15 milyon Euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.
Savaş ÇORLU
DEĞERİ ARTIYOR
2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde Portekiz ekiplerinden Chaves'ten 4 milyon euro karşılığında transfer edilen Marcao'nun piyasa değeri her geçen gün artıyor. Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu dönemde 2 milyon euro piyasa değeri bulunan Marcao'nun güncel piyasa değeri 9 milyon euro'ya ulaştı.
ROMA FİKİR DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray defanstaki başarılı futbolu ile Avrupa'nın önemli takımlarını peşine takan Marcao için 15 milyon euro istemişti. Roma'yla sıkı pazarlıklar yapılmış ancak İtalyan ekibi, son anda 15 milyon euro verip, Manchester'dan Chris Smalling'i tercih etmişti.
YALANLADILAR
Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'ın Ümit Milli Takımı ile oynadığı hazırlık maçı sonrasında Halil Dervişoğlu'na tokat atmakla suçlanmıştı. Hem Halil hem de Millilerin hocası Tolunay Kafkas bu iddiayı yalanlamıştı. (Fotomaç)
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