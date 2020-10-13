Galatasaray Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarmadı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig takımlarının listelerini yayınladı. Buna göre Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı.
Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya listede yer verildi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki stoper Ozornwafor, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil edilmedi.
Galatasaray'ın A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk, Fatih Öztürk.
Defans: Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı, Marcao, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Ryan Donk, Martin Linnes.
Orta saha: Oghenekaro Etebo, Ryan Babel, Emre Akbaba, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jesse Sekidika, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Fettahoğlu.
Forvet: Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan, Ali Yavuz Kol.
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