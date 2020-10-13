13 Ekim 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarmadı!

Cimbom o isme lisans çıkarmadı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.10.2020

(TFF), Süper Lig takımlarının listelerini yayınladı. Buna göre Galatasaray'da Valentine Ozornwafor'a lisans çıkarılmadı.

Kadrosunda 15 yabancı futbolcusu bulunan Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı bulunan Uruguaylı kaleci 'ya listede yer verildi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki stoper Ozornwafor, sezonun ilk yarısı için verilen kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Fernando Muslera, Okan Kocuk, Fatih Öztürk.

Defans: Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Şener Özbayraklı, Marcao, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir, Işık Kaan Arslan, Emin Bayram, Ryan Donk, Martin Linnes.

Orta saha: Oghenekaro Etebo, , Emre Akbaba, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Jesse Sekidika, , Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Fettahoğlu.

Forvet: , Mbaye Diagne, Oğulcan Çağlayan, Ali Yavuz Kol.

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