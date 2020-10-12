12 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Fatih Terim: Benim Galatasaray başkanlığı gibi bir düşüncem yok

Terim açıkladı! G.Saray başkanı olacak mı?
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 Giriş Tarihi: 12.10.2020

Geçtiğimiz günlerde Başkanı Mustafa Cengiz "Bir an evvel mali genel kurula gidip seçim yapmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in başkanlığa aday olabileceği gündeme gelmişti. Deneyimli çalıştırıcı yayıncı kuruluşa konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Benim başkanlık gibi bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

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