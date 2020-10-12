Fatih Terim'den yabancı kuralı açıklaması! "Esasında bu kural..."
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu. Şu anda yürürlükte olan kuralı savunan deneyimli çalıştırıcı, "Esasında kural, Türk oyuncu kuralıydı. 14 Türk mecburdu, 14 yabancı mecbur değildi. İsterseniz hiç yabancıyla oynamayın ama 14 Türk olmadan oynayamazsınız" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezondan itibaren değişecek olan yabancı kuralıyla ilgili yayıncı kuruluşa konuştu. Eski kuralı savunan Terim şu ifadeleri kullandı:
"14 YABANCI MECBUR DEĞİLDİ"
Teşvik kuralı, kim ne kadar Türk oynatırsa, o kadar bunun karşılığını alır. Hatta altyapıdan alınacak genç, 2 misli karşılık bulacağı için kulüplere önemli bir rakam katkısı oluyordu. Fakat kulüpler tarafından pek rağbet görmedi. Ben de birkaç dayanak üzerine kurdum yabancı serbestisini. Esasında kural, Türk oyuncu kuralıydı. 14 Türk mecburdu, 14 yabancı mecbur değildi. İsterseniz hiç yabancıyla oynamayın ama 14 Türk olmadan oynayamazsınız.
Yabancıya gelince, bu kuralı ben futbol direktörü olduğum dönemde sayın Demirören ve yönetimine izah ettim. Sonra Kulüpler Birliği toplantısında kendim anlattım. En çok zarar görecek merci de bendim Milli Takım Teknik Direktörü olarak.
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