06 Ekim 2020, Salı

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Galatasaray Roma'nın Marcao için yaptığı dev teklifini reddetti! 15 milyon Euro...

Dev teklif reddedildi! Roma'nın teklif ettiği rakam...
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, stoper bölgesi için 'dan 'yu etmek istemişti. Çizme temsilcisinin sarı-kırmızılılara teklifi 15 milyon Euro olduğu öğrenilirken, Cimbom 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği için transferin gerçekleşmediği iddia edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Chris Smalling için 'la görüşen Serie A devi Roma, 'ın yıldız stoperi için devreye girmişti.

İtalyan ekibi, Brezilyalı futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 15 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuştu. Takvim'in haberine göre; Roma'nın Marcao için dün gerçekleştirdiği son girişimler de başarısız oldu.

Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.

Falcao'ya büyük tepki! haberin devamı

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