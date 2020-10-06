Galatasaray Roma'nın Marcao için yaptığı dev teklifini reddetti! 15 milyon Euro...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, stoper bölgesi için Galatasaray'dan Marcao'yu transfer etmek istemişti. Çizme temsilcisinin sarı-kırmızılılara teklifi 15 milyon Euro olduğu öğrenilirken, Cimbom 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği için transferin gerçekleşmediği iddia edildi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Chris Smalling için Manchester United'la görüşen Serie A devi Roma, Galatasaray'ın yıldız stoperi Marcao için devreye girmişti.

İtalyan ekibi, Brezilyalı futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe 15 milyon euro'luk bir teklifte bulunmuştu. Takvim'in haberine göre; Roma'nın Marcao için dün gerçekleştirdiği son girişimler de başarısız oldu.

Sarı-kırmızılıların 24 yaşındaki futbolcu için 25 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.

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