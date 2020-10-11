11 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Belhanda'ya milli veto!

Belhanda'ya milli veto!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Younes Belhanda, milli takımından da veto yedi. İddiaya göre 30 yaşındaki oyuncu milli takımın gelecek planlamalarında yer almıyor.

Belhanda, Fas Milli Takımı formasını da kaybetti… 'un eski hocası Halilhodzic'in 'un yeni transfer Fajr ile beraber Belhanda'yı Fas Milli Takımı'na davet etmemesine Al Mountakhab gazetesinden Mohamed Nabulsi ilginç bir yorum yaptı. Nabulsi, Boşnak teknik adamın milli takım kampında Hamdallah ile kavga eden Belhanda'yı yeniden yapılanma sürecinde düşünmediğini iddia etti.

MEŞALE GENÇLERDE

Ünlü gazeteci Mohamed Nabulsi, Fas Milli Takımı'nın meşaleyi taşıyacak genç yüzlerle yeniden doğuş sürecine girdiğini kaydetti. Nabulsi, "Yeni oluşumda takım içi disipline büyük önem veriliyor" diye konuştu.

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