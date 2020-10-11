Galatasaray'ın 2018 yılında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Hilal'e sattığı Bafetimbi Gomis transferinden flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar tecrübeli golcünün son taksidini alamadaığı için konuyu FIFA'ya taşıdı.

Galatasaray'dan 2018 yılında Al Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis'in son taksidi henüz sarı-kırmızılı takıma ulaşmadı. Suudi Arabistan Ligi ekibinden 2 milyon euro alacağı bulunan Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

KONU FIFA'YA TAŞINDI!

Ajansspor'un derlediği Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre; Al-Hilal'in, Fransız golcünün son taksiti olan 2 milyon euro'yu ödemediği ve bu nedenle Galatasaray'ın Suudi ekibini FIFA'ya şikayet ettiğini yazdı.

Ayrıca, Gomis'in henüz alacaklarını alamadığı ve bu nedenle Fransız golcünün de takımını FIFA'ya şikaye etmeye hazırlandığı belirtildi.

10 GÜN SÜRE VERİLMİŞTİ

Bilindiği üzere Suudi Arabistan ekibi 1 Mart 2019 tarihinde ödemesi gereken 2 milyon euro'luk son taksiti geciktirmiş ve sarı-kırmızılı takım 10 gün süre vermişti.

Al-Hilal kalan son taksiti ödemeyince Galatasaray, Suudi takımını FIFA'ya şikayet etti. Öte yandan Al-Hilal ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 83 maçta 67 gol ve 10 asist kaydetti.

2017-2018 yılları arasında Galatasaray forması giyen Gomis, çıktığı 42 karşılaşmada 32 gol ve 6 asist ile oynamıştı.

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