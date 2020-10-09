09 Ekim 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
SÖZLEŞMESİNİ 2022 YILINA KADAR UZATTI
Galatasaray altyapısından çıkan Efecan, 2013 yılından bu yana Alanyaspor formasını giyiniyor. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun geçen sene Aslan'ın gündemine girdiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Efecan'a cüzi de olsa bonservis bedeli ödemek istemedi ve Alanyaspor'dan yüksek bir teklif sunmadı. Cimbom ağırdan alınca Efecan kulübüyle sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.
FEGHOULİ SAĞ KANATTA ALTERNATIFSİZ KALDI
Sarı-kırmızılılar, sağ kanatta Feghouli'yi alternatifsiz bırakmanın bedelini ödedi ve Cezayirli oyuncu istikrarsız performansıyla Fatih Terim'i zor durumda bıraktı. Feghouli ile hem aynı mevkide oynayan hem de yaşıt olan Efecan ise Alanyaspor'daki istikrarlı performansını A Milli Takım'daki başarısıyla taçlandırdı.
3. kez ayyıldızlı formayı giyen Efecan Karaca, ilk golünü özel maçta Almanya'ya attı. Bu sezon Alanyaspor ile 3 lig maçında görev alan 30 yaşındaki sağ kanat 2 asist yaptı. 2019-20 sezonunda 41 resmi maça çıkarken 2 gol, 7 asist ile takımına katkı verdi. (Sabah)
Galatasaray Efecan Karaca'yı elinden kaçırdı
Alanyaspor formasıyla sezona bomba bir giriş yapan Efecan Karaca bu formunu A Milli Takımın, Almanya ile oynadığı mücadelede de gösterdi. Tecrübeli isim ligde geride kalan 3 haftada 2 asist yaparken Milli Takımın Almanya karşılaşmasında da 1 gol kaydetti. Geçen sezon Galatasaray'ın gündemine gelen Efecan için bonservis ödenmek istenmediği için vazgeçilmişti.
Futbolcu satışında başarılı olamayan G.Saray son dönemde transfer ettiği oyuncuların çoğundan beklediği katkıyı alamadı. Yerli kalitesi de düşen sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'a bu sezon Sivasspor'dan aldığı Emre Kılınç dışında kimseyi gönderemedi. Türkiye'nin 3-3 berabere kaldığı Almanya maçına ise Florya'dan yetişen bir isim damgasını vurdu: Efecan Karaca.
SÖZLEŞMESİNİ 2022 YILINA KADAR UZATTI
Galatasaray altyapısından çıkan Efecan, 2013 yılından bu yana Alanyaspor formasını giyiniyor. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun geçen sene Aslan'ın gündemine girdiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Efecan'a cüzi de olsa bonservis bedeli ödemek istemedi ve Alanyaspor'dan yüksek bir teklif sunmadı. Cimbom ağırdan alınca Efecan kulübüyle sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.
FEGHOULİ SAĞ KANATTA ALTERNATIFSİZ KALDI
Sarı-kırmızılılar, sağ kanatta Feghouli'yi alternatifsiz bırakmanın bedelini ödedi ve Cezayirli oyuncu istikrarsız performansıyla Fatih Terim'i zor durumda bıraktı. Feghouli ile hem aynı mevkide oynayan hem de yaşıt olan Efecan ise Alanyaspor'daki istikrarlı performansını A Milli Takım'daki başarısıyla taçlandırdı.
3. kez ayyıldızlı formayı giyen Efecan Karaca, ilk golünü özel maçta Almanya'ya attı. Bu sezon Alanyaspor ile 3 lig maçında görev alan 30 yaşındaki sağ kanat 2 asist yaptı. 2019-20 sezonunda 41 resmi maça çıkarken 2 gol, 7 asist ile takımına katkı verdi. (Sabah)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama