09 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Efecan Karaca'yı elinden kaçırdı

Aslan'ın Efecan pişmanlığı! İşte görüşme şartları
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

formasıyla sezona bomba bir giriş yapan bu formunu A , ile oynadığı mücadelede de gösterdi. Tecrübeli isim ligde geride kalan 3 haftada 2 asist yaparken Milli Takımın Almanya karşılaşmasında da 1 gol kaydetti. Geçen sezon 'ın gündemine gelen Efecan için bonservis ödenmek istenmediği için vazgeçilmişti.

Futbolcu satışında başarılı olamayan G.Saray son dönemde transfer ettiği oyuncuların çoğundan beklediği katkıyı alamadı. Yerli kalitesi de düşen sarı-kırmızılılar, A Milli Takım'a bu sezon 'dan aldığı Emre Kılınç dışında kimseyi gönderemedi. 'nin 3-3 berabere kaldığı maçına ise Florya'dan yetişen bir isim damgasını vurdu: .

SÖZLEŞMESİNİ 2022 YILINA KADAR UZATTI

altyapısından çıkan Efecan, 2013 yılından bu yana formasını giyiniyor. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun geçen sene Aslan'ın gündemine girdiği ortaya çıktı. Ancak Galatasaray sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Efecan'a cüzi de olsa bonservis bedeli ödemek istemedi ve Alanyaspor'dan yüksek bir teklif sunmadı. Cimbom ağırdan alınca Efecan kulübüyle sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

FEGHOULİ SAĞ KANATTA ALTERNATIFSİZ KALDI

Sarı-kırmızılılar, sağ kanatta Feghouli'yi alternatifsiz bırakmanın bedelini ödedi ve Cezayirli oyuncu istikrarsız performansıyla 'i zor durumda bıraktı. Feghouli ile hem aynı mevkide oynayan hem de yaşıt olan Efecan ise Alanyaspor'daki istikrarlı performansını A Milli Takım'daki başarısıyla taçlandırdı.

3. kez ayyıldızlı formayı giyen Efecan Karaca, ilk golünü özel maçta Almanya'ya attı. Bu sezon Alanyaspor ile 3 lig maçında görev alan 30 yaşındaki sağ kanat 2 asist yaptı. 2019-20 sezonunda 41 resmi maça çıkarken 2 gol, 7 asist ile takımına katkı verdi. (Sabah)
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