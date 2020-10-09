Luis Suarez golü attı Fernando Muslera'yı unutmadı! Öyle bir şey yaptı ki...
Uruguay'ın Şili ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta Atletico Madrid'in forveti Luis Suarez, milli takımdan arkadaşı Fernando Muslera'yı unutmadı. Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden deneyimli eldivene, attığı gol sonrası "Güçlü kalın Nando ve ailesi" tişörtünü gösterdi. | Son dakika Galatasaray haberleri
Uruguay ve Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Luis Suarez, geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Galatasaraylı Fernando Muslera'yı unutmadı.
Tecrübeli futbolcu, Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Eleme maçında Şili'yi 2-1 mağlup ettiği maçta attığı golün ardından formasının altındaki "Çok güçlü olun Nando ve ailesi" yazan tişörtü göstererek, golü Muslera ve ailesine adadı.
SAKATLANDIĞINDA DA İLK MESAJI O GÖNDERMİŞTİ!
Luis Suarez, geçen sezon Çaykur Rizespor maçında şanssız bir sakatlık yaşayan Muslera'ya yine ilk destek mesajı gönderen isim olmuştu. Milli takımdan arkadaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Sahalara daha güçlü döneceğinden eminim." ifadelerini kullanmıştı.
MUSLERA DA SUAREZ'E TEŞEKKÜR ETTİ
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi de bu jeste karşılık sosyal medya hesabından "Teşekkürler kardeşim" diyerek karşılık verdi.
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