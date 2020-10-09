09 Ekim 2020, Cuma

GALATASARAY

Luis Suarez golü attı Fernando Muslera'yı unutmadı! Öyle bir şey yaptı ki...

Golü attı Muslera'yı unutmadı! Öyle bir şey yaptı ki...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

Uruguay'ın Şili ile oynadığı ve 2-1 kazandığı maçta Atletico Madrid'in forveti , milli takımdan arkadaşı 'yı unutmadı. Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden deneyimli eldivene, attığı gol sonrası "Güçlü kalın Nando ve ailesi" tişörtünü gösterdi. | Son dakika Galatasaray haberleri

Uruguay ve Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu , geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Galatasaraylı 'yı unutmadı.

Tecrübeli futbolcu, Uruguay'ın Eleme maçında Şili'yi 2-1 mağlup ettiği maçta attığı golün ardından formasının altındaki "Çok güçlü olun Nando ve ailesi" yazan tişörtü göstererek, golü Muslera ve ailesine adadı.

SAKATLANDIĞINDA DA İLK MESAJI O GÖNDERMİŞTİ!

Luis Suarez, geçen sezon Çaykur Rizespor maçında şanssız bir sakatlık yaşayan Muslera'ya yine ilk destek mesajı gönderen isim olmuştu. Milli takımdan arkadaşı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Suarez, "Kardeşim, umarım en kısa sürede sağlığına kavuşursun. Sahalara daha güçlü döneceğinden eminim." ifadelerini kullanmıştı.

MUSLERA DA SUAREZ'E TEŞEKKÜR ETTİ

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi de bu jeste karşılık sosyal medya hesabından "Teşekkürler kardeşim" diyerek karşılık verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Aslan'ın Efecan pişmanlığı! İşte görüşme şartları Aslan'ın Efecan pişmanlığı! İşte görüşme şartları
G.Saray'ın planı ortaya çıktı! Ocak ayına kadar... G.Saray'ın planı ortaya çıktı! Ocak ayına kadar...
Cimbom'a büyük müjde! İşte Muslera'nın dönüş tarihi Cimbom'a büyük müjde! İşte Muslera'nın dönüş tarihi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör