Ryan Donk: Sezon sonunda şampiyonluğu kutlayacağız

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli isimlerinden Ryan Donk, Kasımpaşa yenilgisi sonrası camiada oluşan olumsuz havayı dağıtacak açıklamalar yaptı.

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Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli isimlerinden Ryan Donk, Kasımpaşa yenilgisi sonrası camiada oluşan olumsuz havayı dağıtacak açıklamalar yaptı. 35 yaşındaki futbolcu "İyi bir takımız. Bunu da sahaya yansıtacağız. Taraftarımız bize destek versin. Önceki yıllardaki gibi sezon sonunda yine hep birlikte şampiyonlukları kutlayacağız" ifadelerini kullandı.