01 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Marcao zirvesi

Marcao zirvesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

Bu akşam Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da gündem Marcao'nun Roma'ya transferi…

Bu akşam Rangers'a konuk olacak Galatasaray'da gündem Marcao'nun Roma'ya transferi… Gelen bilgilere İtalyan yöneticiler, bugün Glasgow'da olacak. Burada hem Marcao'yu izleyecekler hem de sarı-kırmızılı yöneticilerle son bir görüşme daha yapacaklar. Marcao'nun menajeri de Glasgow'a davet edildi. Cimbom, Brezilyalı futbolcu için 15 milyon Euro isterken Roma zorunlu satın alma bedeli ile kiralamayı düşünüyor.
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