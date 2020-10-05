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GALATASARAY

"Yusuf Erdoğan'ı almıştık!"

Yusuf’u almıştık!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

Albayrak, yanda bulunan basını unutup Yusuf’tan ’yu ilginç tepkiler verdi

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki protokol tribünü, basın tribünü ile dip dibeydi ve Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın maçı izlerken verdiği tepkiler dikkat çekti. İlk yarıda bir pozisyonda iki kez geri pas yapan Feghouli'ye "Yeter artık" diye bağıran Albayrak, Yusuf Erdoğan'ın golü sonrası çevresindekilere "Biz bu adamı almıştık!" dedi. İkinci yarıda da 'nun kaçırdığı gollere çok sinirlendi ve oturduğu koltuktan kalkarak isyan etti.
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