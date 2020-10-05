Kerem Aktürkoğlu ilk kez kadroda

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi. 24Erzincanspor ile sözleşmesi sona ermesi sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, dün yedekler arasındaydı.