05 Ekim 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Kerem Aktürkoğlu ilk kez kadroda

Kerem ilk kez kadroda
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.10.2020

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir maçın kadrosuna girdi. 24Erzincanspor ile sözleşmesi sona ermesi sonrası sarı-kırmızılı takıma transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, dün yedekler arasındaydı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Maça damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim... Maça damga vuran olay! Yusuf Erdoğan ve Fatih Terim...
İptal edilen golden önce Diagne'ye faul var mı? Toroğlu yorumladı İptal edilen golden önce Diagne'ye faul var mı? Toroğlu yorumladı
Fatih Terim'in G.Saray'dan ayrılması lazım "Fatih Terim'in G.Saray'dan ayrılması lazım"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör