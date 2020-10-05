Omar Elabdellaoui: İlk yarı boş geçti

Omer Elabdellaoui, ilk yarının boşa geçtiğini ve hiçbir şey üretemediklerini söyledi.

Omer Elabdelloui, ilk yarının boşa geçtiğini ve hiçbir şey üretemediklerini söyledi. Fas asıllı Norveçli, "İlk yarıda çok kötüydük. Ucuz bir gol yedik. İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık ama üretemedik. Bunlar bir araya gelince yenilgi kaçınılmaz oldu. Galatasaray büyük bir takım. 3 günden bir maç yapmaya alışık. İstediğimiz tempoyu yapamadık. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız" diye konuştu.

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