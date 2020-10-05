Galatasaray'da Etebo alkış aldı
Galatasaray’da Süper Lig’de ilk kez bir maça 11’de başlayan Peter Etebo sergilediği futbolla çok beğenildi ama yenilgiyi önleyemedi.
Galatasaray'ın bu sezon Stoke City'den kiraladığı Peter Etebo, Kasımpaşa karşısında ilk kez bir Süper Lig maçına 11'de başladı. Etebo girdiği ikili mücadelelerde rakip futbolculara kök söktürdü. 24 yaşındaki Nijeryalı yıldız, kendi yarı sahasından rakip kaleye top taşımada çok başarılıydı. Etebo'nun tek eksiği olarak pas tercihlerinde verdiği kararlar dikkat çekti. Etebo, sahada Galatasaray adına ayakta kalan ender isimlerdendi. Maç boyunca yüzde 91.8 pas isabetiyle oynayan Etebo girdiği 16 ikili mücadelenin 15'ini kazanmayı başardı. 2 hava topu kazanan Etebo, 3 top kazanırken, 5 tane de pas arası yaptı. Etebo takımına 3 tane de faul atışı kazandırdı. Sahanın Galatasaray adına en iyisiydi.
Etebo, sosyal medyada taraftarların en çok beğendiği futbolcu oldu.
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