04 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'den devre arası neşteri! 3 yıldız isim...

Terim'den devre arası neşteri! 3 yıldız isim...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı ve etkisiz oyunuyla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , devre arasında 3 yıldız ismi çıkardı ve ikinci yarıya başladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış mücadelesinde Kasımpaşa sahasında zorlu rakibi Galatasaray'ı ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçerken, bir şut direkten döndü, Yusuf Erdoğan'ın golü ise önce ofsayt gerekçesiyle VAR kontrolü sonrası ise gol öncesi yapılan faulün tespit edilmesi nedeniyle geçersiz sayıldı.

Bu pozisyonlar sonrası da etkili oyununu sürdüren Kasımpaşa, ilk yarının bitimine çok az bir süre kala yine Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışından muhteşem vuruşu sonrası soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Galatasaray'ın etkisiz oyunu sonrası Terim ikinci yarıya 3 oyuncu değişikliği ile başladı. Tecrübeli çalıştırıcı ilk 11'de yer verdiği , Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda'yı saha kenarına alırken, Emre Kılınç, ve 'e ikinci 45 dakika için formayı verdi. Mücadelenin 73. dakikasında oyuna bir kez daha müdahale eden Terim, Emre Taşdemir'i kenara alırken, Martin Linnes'i sahaya sürdü.

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