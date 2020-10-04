04 Ekim 2020, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaraylı Oghenekaro Etebo'dan Kasımpaşa maçında kritik hamle! Golü böyle önledi

Etebo'dan kritik hamle! Golü böyle önledi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında 'nın konuğu olan 'da yeni , yaptığı kritik hamleyle takımının gol yemesini engelledi. İşte o pozisyon... Son dakika Galatasaray haberleri.

, 'in 4. haftasında deplasmanında oynarken, yeni Etebo maça damga vuran isimlerden biri oldu.

Mücadelenin 8. dakikasında Kasımpaşa'nın atağını engelleyen Etebo, alkış aldı.

NE OLMUŞTU?
Kasımpaşa sol kanattan orta yaparken, topu Galatasaray kalecisi Fatih çelmişti. Seken topu tamamlamak isterken, Etebo müdahalesi ile rakibinin gol fırsatını engelledi.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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