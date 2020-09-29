Fatih Terim çare arıyor
Sezona fırtına gibi giren Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde stop etti İstatistikleri çakılan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, B planını hazırlıyor.
Aslan Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde art arda maçlar kazanırken rakiplerine sahayı dar etmişti. Ancak Fenerbahçe karşısında özellikle Taylan Antalyalı üzerine kurulan baskı ile Cimbom'un oyunu bir anda düştü. Fatih Terim, 90 dakika sonrasında kurmaylarıyla bir araya gelerek derbinin rakamlarını masaya yatırdı. Kanarya'ya karşı Aslan'ın istatistikleri dibe vurdu. 2016-17 sezonundan bu yana Türk Telekom Stadı'nda rakip ceza sahası içinde en az (6) topla buluştuğu karşılaşmayı oynadı.
ORTA SAHADA YENİLDİ
Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kadar rakiplerine orta sahada büyük üstünlük kuruyordu. Bu hafta Taylan Antalyalı yalnız kaldı. Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Emre Kılınç maç boyunca kilit pas atamadılar. Feghouli ve Belhanda'nın derbi performansları eleştirildi. Orta sahanın yükünü omuzlanan Taylan savunmadaki görevlerini mükemmel yaptı. Hücumda takım durağan kalınca o da etkili olamadı. Fatih Terim orta sahanın rakip tarafından kilitlenmesine karşılık gelecek maçlar için B Planını hazırlıyor.
FATİH İYİYDİ
Cimbom'da derbide sadece birkaç oyuncunun performansı beğenildi. Bunlardan biri de kaleci Fatih Öztürk oldu. Konsantrasyonu tamdı. Tecrübeli eldiven 314 dakikadır gol yemiyor.
VERDİĞİ TOPU ALAMADI!
Aslan kaybettiği topları 8.6 saniyede geri kazanıyordu. Derbide bu rakam 14.9'a çıktı.
Sarı-kırmızılıların bu sezonki en büyük başarısı kaybettiği topları geri kazanma süresinde yatıyordu. Geçtiğimiz sezonların aksine Galatasaray bu süreyi 8.6 saniyeye kadar indirmeyi başarmıştı. Ancak derbide Kanarya'nın usta ayaklarından topu geri kazanmak kolay olmadı. Galatasaraylı futbolcular tam 14.9 saniye topu ayağına almak için koştular. Bu da takımı daha çabuk yordu.
FALCAO KAYIP
Kolombiyalı yıldız, Lemos ve Tisserand'ın arasında top alamadı. 71'de oyundan çıkarıldı.
Cimbom'un en önemli gol ayağı olan Radamel Falcao, Fenerbahçe ile oynanan derbi karşılaşmasında etkisiz kaldı. 33 yaşındaki futbolcu, Lemos ve Tisserand arasında istediği topları alamadı. Takım arkadaşlarına da boş alanlar açamayan Falcao çok etkisiz kalınca 71. dakikada kenara geldi. Yerine giren Mbaye Diagne oyunu biraz daha hareketlendirdi. Ancak o da beklenilen performansını sahaya yansıtamadı.
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