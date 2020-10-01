01 Ekim 2020, Perşembe

GALATASARAY

Etebo sahada

Etebo sahada
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.10.2020

Deplasmanda Glasgow ekibi Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'da 3 oyuncu maç kadrosunda yer almayacak.

Deplasmanda Glasgow ekibi Rangers ile karşılaşacak olan Galatasaray'da 3 oyuncu maç kadrosunda yer almayacak. Sakatlığı devam eden Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi ile grip olan , İskoçya'ya götürülmedi. Sarıkırmızılı takımda Saracchi'nin yerine Martin Linnes'in, Arda'nın yerine ise Oghenekaro Etebo'nun forma giymesi bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Steven Gerrard: Galatasaray favori Steven Gerrard: Galatasaray favori
Marcao zirvesi Marcao zirvesi
Saldır Aslan'ım! İşte Terim'in Rangers maçı 11'i Saldır Aslan'ım! İşte Terim'in Rangers maçı 11'i
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör