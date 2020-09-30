30 Eylül 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Ivanov Galatasaray'a doğru

Ivanov Cimbom’a doğru
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

Galatasaray, transfer sezonunun bitimine bir hafta kala takviye çalışmalarını sürdürürken Bulgaristan basınından, Stanislav Ivanov iddiası geldi.

Galatasaray, transfer sezonunun bitimine bir hafta kala takviye çalışmalarını sürdürürken Bulgaristan basınından, Stanislav Ivanov iddiası geldi. Haberde, Galatasaray'ın uzun süredir izlediği 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde sona geldiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, 'ya 700 bin euro bonservis teklif ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Stanislav İvanov, Galatasaray scout ekibi tarafından Terim'e önerilmişti.

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Her iki kanatta da forma giyebilen Ivanov, geçtiğimiz sezon Bulgaristan 1. Ligi'nde 25 maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
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