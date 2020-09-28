28 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray az daha hükmen yenilecekti

Az daha hükmen yenilecekti
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.09.2020

Galatasaray aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi. Maçın 70. dakikasında , üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine , 'ın yerine Oghenekaro Etebo, 'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı.

Galatasaray aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi. Maçın 70. dakikasında , üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine , 'ın yerine Oghenekaro Etebo, 'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Yıldız isim için şok sözler! SSK'dan emekli olmuş yaş bekliyor Yıldız isim için şok sözler! "SSK'dan emekli olmuş yaş bekliyor"
Fernando Muslera'nın acı günü Fernando Muslera'nın acı günü
Toroğlu'dan çarpıcı yorum! Terim elindeki kadroyla F.Bahçe'yi yenemiyorsa... Toroğlu'dan çarpıcı yorum! "Terim elindeki kadroyla F.Bahçe'yi yenemiyorsa..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör