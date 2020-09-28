28 Eylül 2020, Pazartesi
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Galatasaray az daha hükmen yenilecekti
Galatasaray aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi. Maçın 70. dakikasında Fatih Terim, üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel, Arda Turan'ın yerine Oghenekaro Etebo, Radamel Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı.
Galatasaray aleyhine yapılması muhtemel kural hatası son anda önlendi. Maçın 70. dakikasında Fatih Terim, üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel, Arda Turan'ın yerine Oghenekaro Etebo, Radamel Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu. Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.
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