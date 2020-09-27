Son dakika: Arda Turan'dan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler!
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Milyonlarca insana daha iyi bir derbi izletmek istediklerini söyleyen Turan, "Fenerbahçe zaman zaman duran toplarla gelmeye çalışsa da net pozisyonları yoktu." dedi.
beIN SPORTS'a konuşan Arda Turan'ın açıklamalarıdnan öne çıkanlar şu şekilde:
"KAPTAN OLARAK FENERBAHÇE KARŞISINA ÇIKMAK ÇOK ÖNEMLİ"
"Galatasaray formasını giydiğim her an benim için çok değerli. Anlatılmayacak duygular. Bir Galatasaraylı için kaptan olarak Fenerbahçe karşısına çıkmak çok önemli."
"PAS OYUNUNDAN VAZGEÇMEMEYE ÇALIŞTIK"
"Bu zeminler, futbolcuyu çok etkiliyor. Biz oyunumuzdan, pas oyunundan vazgeçmemeye çalıştık."
"MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ"
"Daha net pozisyonlara giren taraf bizdik ama maçın hakkı beraberlikti. Milyonlarca insana daha güzel futbol izletmek isterdik."
"FENERBAHÇE'NİN NET POZİSYONU YOKTU"
"Fenerbahçe zaman zaman duran toplarla gelmeye çalışsa da net pozisyonları yoktu. Milyonlarca insana daha iyi bir derbi izlettirmek isterdik. Böyle durumlarda futbolun doğrularını yapmaya çalıştıkça zevkten çok skor çıkıyor ortaya."
"BU TAKIM ŞAMPİYONLUĞU KAZANACAKTIR"
"Derbiyi kazanamadık, taraftarlarımız üzülmüş olabilir ama kafalarını kaldırsınlar. Bu takım sonuna kadar gidecektir, şampiyonluğu kazanacaktır."
"FUTBOLUN DOĞRULARINI YAPMAK İÇİN 120 DAKİKALIK KONDİSYONA SAHİBİM"
"Sosyal medyadaki insanların görsel anlamda isteklerini yapmaya çalışırsam 60-70 dakika kondisyonum var ama futbolun doğrularını yapmak için 120 dakikalık kondisyona sahibim."
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