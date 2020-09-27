27 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Fatih Terim'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum!

Terim'den derbi yorumu: Birkaç oyuncumuz...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.09.2020 Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3 haftasında oynanan derbi mücadelesinde ile karşılaştı. Mücadelenin ardından teknik direktör açıklamalarda bulundu. Terim " biraz bonkör davrandı hakem. Sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında" dedi.

Teknik Direktörü , derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, maçta galibiyete daha yakın taraf olduklarını ancak girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi.

Terim'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Açıkçası maç öncesi heyecanı ile maçın gidişatı aynı olmadı, gönül isterdi ki daha güzel bir oyun olsun ama olmadı. Oyun istikrarı çok önemli ama oyuncu istikrarı da çok önemli. Maalesef onu pek bulamadık ancak bazen böyle oynarsınız, doğru taktikle golü bulursunuz. Bugün pek çok kez gole yaklaştık. Golü atsak, oyunu düzeltip daha doğru oynayabilirdik ama olmadı."

Kazanabilirdik ama olmadı. Maalesef bugün birkaç oyuncumuzda istediğim enerjiyi bulamadım. Bazı pozisyonları değerlendirebilirdik ama olmadı.

biraz bonkör davrandı hakem. Sarıyı severiz ama sadece Galatasaray armasında.

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