22 Eylül 2020, Salı

GALATASARAY

Saracchi 3 maç yok

Saracchi 3 maç yok
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Marcelo Saracchi'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Marcelo Saracchi'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Uruguaylı sol bekin durumu MR sonrası netlik kazanacak. Ancak Hadjuk Split, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında forma giymesinin zor olduğu kaydedildi.

EMRE PARLIYOR

Yeni transferlerden Emre Kılınç gelir gelmez 11'e yerleşti. Futboluyla da teknik ekibin gözüne girdi. Sol ayağını raket gibi kullanan 26 yaşındaki futbolcu takımın hücum performansını artırdı. Emre şimdiden 1 gol, 1 asist üretti.

FAVORİ CİMBOM

İddaa Risk Yönetimi, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin oranlarını açıkladı. Buna göre 1.90'lık oranla sarı-kırmızılılar favori gösterildi. Kanarya'nın 3 puanı almasına 2.80 oran biçildi. Beraberlik için ise 3.10 oran belirlendi.

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