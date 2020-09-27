27 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine "parçalı"yla çıkacak

G.Saray hangi formayla sahaya çıkacak? Belli oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. haftası - derbisine sahne olacak. Derbide sarı-kırmızılı takımın sahaya hangi formayla sahaya çıkacağı da belli oldu.

'in 3. haftasında - derbisi heyecanı yaşanacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı mücadelede sarı-kırmızılılar "parçalı" formayla sahaya çıkacak.

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