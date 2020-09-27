Galatasaray-Fenerbahçe derbisine "parçalı"yla çıkacak

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı mücadelede sarı-kırmızılılar "parçalı" formayla sahaya çıkacak.

📢 Takımımız bu akşam parçalı forma, beyaz şort ve kırmızı konç ile sahaya çıkacak. Kalecimiz ise yeşil forma giyecek. #GSvFB pic.twitter.com/RWZk7fUX3A