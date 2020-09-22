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GALATASARAY

Galatasaray’da 3 ayrılık

Aslan’da 3 ayrılık
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Galatasaray'da bu hafta içinde üç ayrılık birden yaşanacak.

Galatasaray'da bu hafta içinde üç ayrılık birden yaşanacak. Sarıkırmızılılarda bu sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ile yollar kesin olarak ayrılacak, kadroda şans bulamayan Yunus Akgün ise kiraya verilecek. Ahmet'in , Emre'nin geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği 'a gitmesi, Yunus Akgün'ün ise Adana Demirspor'a kiralanması bekleniyor.
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