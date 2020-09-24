Radamel Falcao'ya Inter kancası! İşte Galatasaray'a sunulan teklif

Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 ile başlayan ve gözünü 3. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine çeviren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sezon başında eski futbolcusu Arda Turan'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcunun yerine sürpriz bir ismi transfer etmeye hazırlanıyor. İşte o isim... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri...