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GALATASARAY

Radamel Falcao'ya Inter kancası! İşte Galatasaray'a sunulan teklif

Falcao'ya İtalyan devinden kanca! İşte G.Saray'a sunulan teklif
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

Geçtiğimiz yaz transfer edilen , bu sezona fırtına gibi başladı. Kolombiyalı golcü Süper Lig'de çıktığı 2 maçta 3 gol, 1 asist yaparken takımını sırtlayan isim oldu. Deneyimli forvete ise İtalyan devi Inter talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray, 'nun ayrılığına hazırlanıyor. İtalyan medyası konu ile ilgili yazdığı haberde Kolombiyalı golcü için Inter'in teklif yapacağını duyurdu.

Öte yandan Inter teknik direktörü Antonio Conte'nin Falcao'yu özellikle istediği ve Lukaku'nun yanına Kolombiyalı yıldızı monte edeceği belirtildi.

TEKLİF BELLİ OLDU

Bununla beraber Interli yetkililerin Falcao için Galatasaray'a 3 milyon euro + Asamoah önerisinde bulunacağı kaydedildi.

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