Marcao'nun talipleri artıyor! Roma'nın ardından...
Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Marcao'nun talipleri artıyor. Newcastle United ve Roma'nın gündemine aldığı öne sürülen Brezilyalı stopere son olarak Fransız ekibi Olympique Lyon'un talip olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken isimlerden olan Marcao, Fransa Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon'un transfer listesine girdi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, defansında Fernando Marçal gibi önemli bir ismi Wolverhampton'a gönderen Lyon, bu mevkiyi güçlendirmek için harekete geçti.
Kadrosunda Marcelo, Jason Denayer, Joachim Andersen ve Sinaly Diomande gibi isimler bulunan Fransız ekibinin, bu oyunculardan birini göndermesi halinde Marcao için temasa geçeceği kaydedildi.
Adı son dönemlerde Serie A devi Roma ile de anılan 24 yaşındaki Marcao'nun Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama