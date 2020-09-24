24 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Marcao'nun talipleri artıyor! Roma'nın ardından...

Marcao'nun talipleri artıyor! Roma'nın ardından...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

formasıyla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren 'nun talipleri artıyor. ve 'nın gündemine aldığı öne sürülen Brezilyalı stopere son olarak Fransız ekibi 'un talip olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

'da bu sezon sergilediği performansla dikkat çeken isimlerden olan , Fransa Ligue 1 takımlarından 'un listesine girdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, defansında Fernando Marçal gibi önemli bir ismi Wolverhampton'a gönderen Lyon, bu mevkiyi güçlendirmek için harekete geçti.

Kadrosunda Marcelo, , Joachim Andersen ve Sinaly Diomande gibi isimler bulunan Fransız ekibinin, bu oyunculardan birini göndermesi halinde Marcao için temasa geçeceği kaydedildi.

Adı son dönemlerde Serie A devi Roma ile de anılan 24 yaşındaki Marcao'nun Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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