Galatasaray'dan Ali Palabıyık isyanı!

14 Nisan 2019’da Kadıköy’de oynanan 1-1’lik maçı yöneten Palabıyık, kararlarıyla büyük tepki almıştı. Dev derbiye yine görevlendirilince sarı-kırmızılılar çileden çıktı.

Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçına Ali Palabıyık atandı. Kariyerinde ikinci kez bu derbiyi yönetecek 39 yaşındaki hakemin görevlendirilmesi sarı-kırmızılıları hayrete düşürdü. 14 Nisan 2019'da Kadıköy'de oynanan 1-1 sona eren derbiyi yöneten Palabıyık kararlarıyla sarı-kırmızılıları çıldırtmıştı. O maçta Galatasaray, Onyekuru ile öne geçmiş ve Fenerbahçe, Eljif ile eşitliği sağlamıştı.

ÇALDIKLARI VE ÇALMADIKLARI

Ali Palabıyık, Kadıköy'deki karşılaşmada Belhanda 18. dakikada faul yapmadığı halde kart göstermişti. Hasan Ali Kaldırım'a kırmızı kartını VAR'ın uyarısından sonra anca çıkaran Palabıyık, sarı kartı olan Mehmet Topal'ın 56'da Linnes'i biçmesine ise ikinci kartı gösterememişti. 70'te Skrtel'in Onyekuru'nun ayağına basmasını görmeyen Palabıyık, F.Bahçe golü öncesi 71'de Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı faulü VAR ile konuşmasına rağmen vermemişti. Maçın son anlarında F.Bahçe ceza sahasında Mehmet Topal'ın, Diagne'ye sarılmasına da 'devam' kararı çalmıştı.

26. KEZ YÖNETECEK

FIFA kokartlı Ali Palabıyık, bugüne kadar Galatasaray'ın 25, F.Bahçe'nin 30 maçını yönetti. Cimbom; 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Sar-kırmızılılara 4 kırmızı, 69 sarı; rakiplere ise 6 kırmızı, 66 sarı kart çıktı. F.Bahçe ise 16 galibi yet, 8 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Sarı-lacivertlilere 12 kırmızı 77 sarı, rakiplere ise 9 kırmızı, 90 sarı kart verdi.

GALATASARAY KAZANAMIYOR

Ali Palabıyık, 5. kez 'Üç Büyüklerin' derbisine çıkacak. 2016-17'de Beşiktaş-Galatasaray (2-2) maçıyla ilk derbisini yöneten Palabıyık, aynı sezon Beşiktaş-F.Bahçe (0-1), 2017'de F.BahçeBeşiktaş (2-1) ve 2019'daki F.Bahçe-Galatasaray (1-1) karşılaşmalarına çıktı. Cimbom iki beraberlikle ayrılırken, F.Bahçe iki galibiyet, bir beraberlik aldı.

TERİM İKİ KEZ TEPKİ GÖSTERDİ

FatihTerim, geçen sezon Kadıköy'deki 20 yıllık hasret bittikten sonra Ali Palabıyık hakkında konuşmuştu. 2019'u hatırlatan Terim, "İstatistiklere takılmıyorum ama bu seri geçen yıl bitebilirdi. Ali Palabıyık'ı görmüştünüz" demişti. İmparator, geçen sezon 5 Temmuz'daki Trabzonspor maçında VAR hakemi olan Palabıyık için, "Ali Palabıyık VAR'dan daha iyi görüyor, VAR'da kalsın. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum?" ifadelerini kullanmıştı.

FİKRİMİZ AYNI DEĞİL

Galatasaray Başkanı Abdurrahim Albayrak, derbiye Ali Palabıyık'ın atanmasıyla ilgili yorum yapmak istemediğini aktarırken "Türk futbolunda artık beyaz sayfanın açmanın zamanı geldi" dedi. Fatih Terim ise Hajduk Split maçı basın toplantısında Palabıyık için, "Albayrak'la aynı fikirde değiliz. Maç sonu göreceğiz" deyip ters köşe yaptı.

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