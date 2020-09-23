Abdurrahim Albayrak'tan transfer açıklaması

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bir giyim markasıyla imzalanan sponsporluk anlaşması için düzenlenen basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Albayrak, "Transfer bitmez, iki haftamız var. Ocak ayında istenmeyen futbolcumuz olmayacak." dedi.

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