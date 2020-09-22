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GALATASARAY

Başakşehir Diagne’ye talip oldu

Başakşehir Diagne’ye talip oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Transferde son dönemece girilirken sürpriz görüşmeler yaşanmaya başlandı. Pazar akşamı oynanan maç öncesi Başakşehir Başkanı 'ın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldiği ve Mbaye Diagne'nin durumunu sorduğu öğrenildi.

Transferde son dönemece girilirken sürpriz görüşmeler yaşanmaya başlandı. Pazar akşamı oynanan maç öncesi Başakşehir Başkanı 'ın Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldiği ve Mbaye Diagne'nin durumunu sorduğu öğrenildi. 'un Crivelli'nin yerine Senegalli futbolcuyu takımında görmek istediği belirtilirken kiralık ve satın alma opsiyonlu satış için görüşmelerin süreceği bildirildi.
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