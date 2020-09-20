Rıdvan Dilmen Başakşehir-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonunu değerlendirdi! "Ben taraflıyım ama..."
Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın 13. dakikasında verilen penaltı kararını değerlendirdi. İşte o sözler...
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 futbol programında, Medipol Başakşehir - Galatasaray müsabakasındaki penaltı pozisyonunu değerlendirdi.
Dilmen'in konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:
"Geçen sene de iyi maç oldu, bu sene de iyi maç oluyor. Penaltı pozisyonunu konuşalım? Geçen hafta Fenerbahçe maçında şunu dedim; oyun kuralları penaltı diyor ama ben penaltı vermem. Ben taraflıyım, bunu saklamıyorum ama objektif oluyorum. Fenerbahçe maçındaki yorumum neyse bu maçtaki yorumum da aynı. Ne gerekiyorsa onu söylerim. Tarihte olmayacak kadar hakemler konuşulacak, neler yaptılar, herkes hakem konuşuyor. Bununla ilgili de belgeleri bazı şeyler konuşacağım. Benim yorumum Rize - Fenerbahçe maçındaki yorumum neyse Başakşehir - Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonu ile ilgili yorumum da aynı. Bu hakemi FIFA falan yapacaklarsa sakın yapmasınlar. Penaltıdan dolayı değil Marcao'ya vermediği 2 sarı karttan dolayı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama