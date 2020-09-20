Rıdvan Dilmen Başakşehir-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonunu değerlendirdi! "Ben taraflıyım ama..."

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, maçın 13. dakikasında verilen penaltı kararını değerlendirdi. İşte o sözler...

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, %100 futbol programında, Medipol Başakşehir - Galatasaray müsabakasındaki penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

Dilmen'in konu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Geçen sene de iyi maç oldu, bu sene de iyi maç oluyor. Penaltı pozisyonunu konuşalım? Geçen hafta Fenerbahçe maçında şunu dedim; oyun kuralları penaltı diyor ama ben penaltı vermem. Ben taraflıyım, bunu saklamıyorum ama objektif oluyorum. Fenerbahçe maçındaki yorumum neyse bu maçtaki yorumum da aynı. Ne gerekiyorsa onu söylerim. Tarihte olmayacak kadar hakemler konuşulacak, neler yaptılar, herkes hakem konuşuyor. Bununla ilgili de belgeleri bazı şeyler konuşacağım. Benim yorumum Rize - Fenerbahçe maçındaki yorumum neyse Başakşehir - Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonu ile ilgili yorumum da aynı. Bu hakemi FIFA falan yapacaklarsa sakın yapmasınlar. Penaltıdan dolayı değil Marcao'ya vermediği 2 sarı karttan dolayı."

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