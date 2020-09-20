20 Eylül 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaraylı Marcelo Saracchi Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

G.Saraylı isim F.Bahçe derbisinde yok!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 Giriş Tarihi: 20.09.2020

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılı takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Aslan'ın sol beki Marcelo Saracchi, 57. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Martin Linnes'e bıraktı. Uruguaylı yıldızın sakatlık durumuna ilişkin Galatasaray Kulübü bir açıklama yayınladı.

Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray, sakatlık şokuyla sarsıldı.

Sarı-kırmızılıların sol beki Marcelo Saracchi, 57. dakikada sakatlık geçirdi. Yapılan müdahaleye rağmen oyuna devam edemeyen Uruguaylı oyuncu kenara gelerek yerini Martin Linnes'e bıraktı.

Galatasaray Kulübü, Marcelo Saracchi'yle ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, yıldız ismin son durumunun salı günü yapılacak detaylı tetkiklerin ardından belli olacağını duyurdu.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK!

Öte yandan genç ismin haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynayamacağı öğrenildi.

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