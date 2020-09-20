Galatasaraylı Marcelo Saracchi Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılıklı bol pozisyonların olduğu müsabakayı sarı-kırmızılı takım Falcao ve Belhanda'nın attığı gollerle 2-0 kazandı.