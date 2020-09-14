14 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Belhanda vites yükseltti

Belhanda vites yükseltti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

Gönderilmesi düşünülen Belhanda, Gaziantep karşısında oynadığı futbolla ayrılmak istemediğini bir kez daha ortaya koydu.

Gönderilmesi düşünülen Belhanda, Gaziantep karşısında oynadığı futbolla ayrılmak istemediğini bir kez daha ortaya koydu. 8 numarada oynamak isteyen ve Gaziantep karşısında istediğini alan Belhanda, 88 kezle sahanın en fazla topla buluşan, 4 kezle en fazla kilit pas yapan, 6 kezle en fazla orta yapan, Arda ve Emre Kılınç'la beraber (2) en fazla adam geçen oyuncu oldu.
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