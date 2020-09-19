Türkiye Futbol Federasyonu, dört klasman hakemi ile iki yardımcı hakemin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 4 klasman ve 2 klasman yardımcı hakemin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.



TFF Sağlık Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır.



Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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