Galatasaray'da yeniler parladı

Emre Kılınç sarı-kırmızılı kariyerine golle başladı. Arda saha içinde takımı yönetti. Kaleci Fatih net kurtarışlar yaparken, Omar ‘40 yıllık Cimbomlu’ gibiydi.

Galatasaray'da yedi yeni transferden dördü şans bulurken hepsi geçer not aldı. Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Emre Kılınç ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyerken, Arda Turan 9 yıl sonra sahaya kaptan olarak çıktı. Kaleci Fatih iki yarıda da kritik toplar çıkararak iyi bir başlangıç yaptı. Sağ bek Omar ise beklentileri karşıladı ve '40 yıllık Galatasaraylı gibi oynadı' yorumlarını yaptırdı. Arda Turan'ın saha içinde yönlendirmeleri ve mücadelesiyle ön plana çıktığı bir karşılaşma oldu. Arda, hücuma katkısından çok mücadeleci yapısıyla kritik toplar kazandı.



EMRE'NİN SAKATLIĞI CAN SIKTI

Maçın 28. dakikasında savunma arkasına sarkan Emre Kılınç aşırtma vuruşla takımını 2-0 öne geçiren golü attı. 26 yaşındaki yıldız, Galatasaray kariyerindeki ilk maçta ilk golünü bulmuş oldu. Emre 79. dakikada bir pozisyonda meşin yuvarlağa topuğuyla vurmaya çalışırken sakatlandı. Kendini yere bırakan Emre sol arka adalesini tutarak oyundan çıktı. Emre'nin durumu bugün belli olacak. Galatasaray'da diğer yeni transferler Etebo ve Kerem maç kadrosuna alınmazken, Oğulcan Çağlayan kulübede bitirdi.



İKİ YENİ TRANSFER YOKTU

Galatasaray'ın bu sezonki 7 yeni transferinden dördü ilk 11'deydi. Fatih Öztürk, Omar Elabdelloui ve Emre Kılınç ilk kez resmi bir maçta Galatasaray forması giydi. Arda Turan da 9 yıl sonra sahadaydı ve kaptanlık pazubandını koluna taktı. Cimbom'da Oğulcan Çağlayan karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, Kerem Aktürkoğlu ile Oghenekaro Etebo maç kadrosuna alınmadı.



Arda Turan ile Radamel Falcao, 7 yıl sonra birlikte maça çıktı. İki isim daha önce Atletico Madrid'de beraber top koşturuyordu.

"ADAPTE OLDUM"

Yeni transfer Omar Elabdellaoui, uyum sorunu yaşamadığını söyledi. 28 yaşındaki sağ bek, "Başlangıçlar çok önemli. Bugün bir adaptasyon sorunu yaşamadım, iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. 3 puanla başlamak çok önemliydi, mutluyum" diye konuştu.

KAPI AÇIKLANDI

Galatasaray'dan ayrılan ve Lille'e imza atan Mustafa Kapı resmen duyuruldu. Galatasaray bu transferde en 300 bin euro yetiştirme bedeli kazanacak.

NASIL OYNADILAR?

Arda Turan: Yüzde 87.5 pas isabeti, 9 ikili mücadele, 4 hava topu, 2 top kazandı.



Emre Kılınç: Yüzde 86.4 pas isabeti, 6 ikili mücadele ve 3 top kazandı. 2 isabetli şut ve 1 gol attı.



Omar Elabdellaoui: Yüzde 82.9 pas isabeti, 5 ikili mücadele ve 3 top kazandı. 6 pas arası ve 2 isabetli orta yaptı.



66

Galatasaray macerasına 9 yıl aradan sonra devam eden Arda Turan, 3 bin 403 gün sonra sarı-kırmızılı formayla resmi maça çıktı. 66 numaralı Arda, 66. dakikada yerini Ryan Babel'e bıraktı.

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