Radamel Falcao'nun oğlu oldu!
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, 4. kez baba oldu. 3 kızı olan deneyimli forvetin oğlu oldu ve adını Jedediah koydu.
Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, dördüncü kez baba oldu. Falcao ile eşi Lorelei Taron'un Jedediah ismini verdiği oğulları sabah 10:58'de İstanbul'da doğdu.
Sosyal medya hesabından eşi ve oğlunun fotoğraflarını paylaşan Kolombiyalı golcü, "Bebeğimiz sabah 10:58'de İstanbul'da doğdu. Jedediah Falcao'nun gelişi için Tanrı'ya şükrediyoruz." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY'DAN TEBRİK
Galatasaray Kulübü ise, "Radamel Falcao ve eşi Lorelei'nin dördüncü çocukları Jedediah'ın dünyaya geldiği belirtilerek, "Falcao ve sevgili eşini tebrik eder, yeni doğan oğullarına uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." sözleriyle yıldız futbolcuyu tebrik etti.
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