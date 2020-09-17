17 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Kamil Jozwiak Derby Country'de

Kamil Jozwiak Derby Country'de
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

Bir süre ’ın da gündemine gelen sıkça konuşulan Polonyalı kanat oyuncusu , 4.3 milyon euro bonservis bedeliyle Championship ekibi ’e oldu.

Yaz döneminde 'ın gündemine gelen Polonyalı kanat oyuncusu , 4.3 milyon euro bonservis bedeliyle Championship ekibi 'e transfer oldu. Sarı-kırmızılılar bu oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmuş ve uzun süren pazarlıklar yapılmasına rağmen sonuca varılamamıştı. Hatta Galatasaray'ın talip olmasının ardından 22 yaşındaki futbolcunun fiyatı yükselmişti.
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