17 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a Marko Pjaca uyarısı!

Galatasaray'a Marko Pjaca uyarısı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

'da geri plana düştü. Yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle transferde geri adım atıldı.

'da geri plana düştü. , 2016 yılında Pjaca'yı Dinamo'dan 23 milyon euro'ya satın aldı ve Zagreb kulübünün tarihindeki en pahalı oldu. Ancak Pjaca için sakatlık sorunları 2017'de ön çapraz bağlarının Estonya maçında kopmasıyla başladı. O zamandan beri diz sorunları devam etti ve bir daha ritim yakalayamadı. Geçen sezon Anderlecht'te de pek çok maç kaçırdı. Terim'in de bu nedenle geri adım attığı belirtildi
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