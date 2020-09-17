17 Eylül 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da 10 numaraya yeni isim: Riccardo Saponara

10 numaraya yeni isim: Saponara
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

Benassi'yi isteyen 'e 'dan sürpriz bir öneri geldi. Fiorentina yetkilileri 'a Saponara'yı önerdi.

Marco Benassi konusunda yönetimini ikna edemeyen teknik direktör 'e eski takımından sürpriz bir öneri geldiği iddia edildi. Floransa ekibinin yöneticilerinin Terim'e geçen sezon Lecce ve Genoa'da kiralık oynayan 'yı önerdiği belirtildi. Italia'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Parma'nın gündeminde olan 28 yaşındaki için Terim'in vereceği cevaba göre Fiorentina'nın son kararını vereceği belirtildi. Ön libero arasa da Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle 10 numara mevkiine de oyuncu bakan Terim'in 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını kısa bir süre içinde bildireceği ifade edildi.

45

Riccardo Saponara geçen sezon 18 maça çıktı, 3 gol, 5 asistle oynadı. Kariyeri boyunca 293 maçta, 45 gol, 52 asisti bulunuyor.

KİRALIK ADAM

Empoli'den 1 Temmuz 2018'de 9 milyon euro'ya transfer olan Saponara, ardından Sampdoria, Lecce ve Geneo'da kiralık forma giydi. Terim onaylarsa, bu sezon G.Saray'a gelecek.

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