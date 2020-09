Yeni sistem tam isabet

Tecrübeli hoca; Emre Kılınç, Feghouli, Arda ve Falcao’yu önde kullandı. Az ama öz pas yapıldı, hızlı hücuma çıkıldı. En kritik dokunuş Taylan’dı. Hepsinin toplamında Gaziantep karşısında farklı bir galibiyet ortaya çıktı.

Geçen sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan ve büyük hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'da Fatih Terim oyun anlayışını değiştirdi. İdmanlarda başarıyla uygulanan yeni sistem Gaziantep FK maçına da net bir şekilde sahaya yansıdı ve 3-1'lik bir galibiyet ortaya çıktı. Ön alanda kullandığı Emre Kılınç, Arda, Feghouli ve Falcao, başarılı çalıştırıcının istediği hızlı ve seri paslaşmaları yaptı. Terim'in maçtan sonra dediği gibi pas sayısında yüzde 34.5'lik bir azalma oldu.



YANA PASLAR ARTIK BİTTİ

Cimbom, Gaziantep karşısında 711 kez topla buluştu. 525 pas yaptı. Terim, Fransa Ligi'nde oynamış Falcao, Feghouli ve Belhanda'dan Lig-1 hızında paslar yapmalarını istedi. Onlar da bu talebi sahaya yansıttı. Yana ve geriye pas sayısı geçen sezona oranla yüzde 41.2 oranında düştü. Sarı-kırmızılı hoca, maçtan sonra da oyuncularını kutladı ve ön alanda seri ve tek pas hızına ulaşmaları durumunda kimsenin önlerinde duramayacağını söyledi



MODERN ÖN LİBERO TAYLAN

Transferin başladığı ilk günden bu yana Galatasaray ön libero arayadursun Gaziantep karşısında Taylan, geceye damga vurdu. Orta sahada tek başına mücadele etti... 6 kezle sahanın en fazla top çalan ismi oldu. Dünya futbolunda klasik ön liberolardan vazgeçildiği ortamda Terim, Taylan'dan modern ön libero katkısı aldı. Taylan, girdiği 14 ikili mücadelenin 10'unu kazandı. Rakip yarı sahada yüzde 75.7 pas isabeti yaptı.



YILDIZ GİBİ PARLADI

Hazırlık kampının öne çıkan ismi Radamel Falcao, Gaziantep FK karşısında sergilediği futbolla bu sezon Galatasaray'ın en büyük silahlarından birisi olacağını ortaya koydu. Kolombiyalı yıldız, Gaziantep karşılaşmasında attığı 2 golün yanı sıra bir de asist yapma başarısı gösterdi. Ayrıca yüzde 100 pas isabetiyle oynarken, 4'ü isabetli olmak üzere toplam 6 şut attı. Maç içerisinde bir tane de kilit pas verdi.



VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Falcao, yurt dışından gelen ciddi tekliflere rağmen "Burada kalacağım ve borcumu ödeyeceğim" ifadelerini kullanan Falcao, Gaziantep karşısında sözünü tuttu. Teknik heyet ve taraftarın gönlünü fazlası ile kazandı. Bu performansı Fransa basınında da geniş yer buldu.



100 DAKİKADA 1 GOL ATTI

Galatasaray forması ile toplamda 12 gole ulaştı. Bin 197 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, böylece her 99.8 dakikaya 1 gol sığdırdı.



GAZİANTEP FK MAÇI SONRASI FATİH TERİM'DEN TARİHE GEÇECEK SÖZLER:

"Bu atmosferde, kulüplerin bu durumunda transfer kolay değil. Her türlü fedakarlığı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hiçbir şey olmasa dahi biz Galatasarayız. Bir şekilde yine biz herkes kadar iddialı oluruz."



YENİLER SEVİNDİRDİ

Sarı-kırmızılı kulüpte 4 yeni transfer Gaziantep karşısında sezonun ilk resmi karşılaşmasına çıkarken, gösterdikleri performansla tam not aldılar. İşte 4 futbolcunun öne çıkan performansları:



EMRE KILINÇ: İlk maçında gösterdiği güzel futbolu attığı bir golle süsledi.

ARDA TURAN: 66 dakika forma giydi, 11 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. 2 top kaptı. Yüzde 84 pas isabetiyle oynadı ve 3 şut pası verdi.

Omar ELABDELLAOUI: Hem ofansta hem defansta teknik heyetin tüm isteklerini yerine getirdi.

FATİH ÖZTÜRK: Kalesinde bir gol görmesine rağmen genel performansıyla teknik ekibe güven verdi.



MUTLU EDEN İSTATİSTİKLER

Gaziantep engelini rahat aşan Galatasaray açılışını iç sahada yaptığı son 11 Süper Lig sezonuna galibiyetle başlarken, bu karşılaşmalarda toplam 31 gol attı .



2014-15 sezonundan bu yana ilk yarısında en fazla isabetli şut (8) çektiği Süper Lig maçını oynadı.

Fatih Terim ilk hafta maçını evinde oynadığı son 5 Süper Lig sezonuna galibiyetle girdi.

Tek eksiği Fatih'in başarılı performansına karşın yediği goldü. Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta da gol yiyen Galatasaray, en son 15 Mart 2020'deki Beşiktaş karşılaşmasında kalesini gole kapatabilmişti. Ama Luyindama ve Marcao'lu savunma gelecek için umut verdi.



AVRUPA LİGİ KADROSU BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan'ın Neftçi ekibiyle karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından UEFA'ya bildirilen listede, yeni transferler Oğulcan ve Kerem ile Emre Akbaba, Ahmet, Emre Taşdemir, Emin ve Ozornwafor yer almadı.

