14 Eylül 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Aslan ‘orta’yı buldu! İdrissa Doumbia geliyor

Aslan bombayı patlattı! Orta sahaya 22'lik yıldız
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

Lizbon ekibinin %40 indirim istemesiyle 22 yaşındaki oyuncu ayrılık kararı aldı. Çalışma izni nedeniyle ’e gidemeyen Doumbia, artık Galatasaray’a çok yakın

Okay Yokuşlu transferinde istediği yanıtı alamayan Galatasaray'ın gündemine forması giyen İdrissa Doumbia girdi. Maaşında %40 indirime zorlandığı Portekiz ekibinden ayrılma kararı alan Fildişili orta saha oyuncusu için scout ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi. Almanya'dan Mönchengladbach ve Werder Bremen, Belçika'dan Anderlecht ve 'den teklifler alan İdrissa Doumbia'nın ilk tercihinin Galatasaray olduğu ortaya çıktı. Kiralama maliyeti Etebo'dan daha düşük olan 22 yaşındaki Fildişili oyuncu, İngiltere'deki çalışma izni problemi nedeniyle Watford ve Southampton'dan gelen teklifleri değerlendiremedi.

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KONTENJAN ŞİMDİLİK DOLU

İdrissa Doumbia ile ilgilenen G.Saray'ın şu an yabancı kontenjanı dolu. Babel ve Belhanda'yı satmaya çalışan, Ozornwafor ve Sekidika'yı kiralık göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Doumbia transferini bitirmesi bekleniyor. Etebo'dan çok daha potansiyelli olan 1.87 boyundaki iki yönlü orta saha oyuncusu, 6 ve 8 numara olarak görev yapabiliyor.



İDRİSSA DOUMBİA KİMDİR?
D.Tarihi: 14 Nisan 1998
D.Yeri: Yamoussoukro/Fildişi
Boy: 1.87
Mevki: Orta saha
Kulüp: Sporting/Portekiz
P.Değeri: 4 milyon Euro

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