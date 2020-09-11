Galatasaray'dan Hasan Hüseyin Acar hamlesi! Takasla gelecek

Yeni sezon için orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor forması giyen Hasan Hüseyin Acar'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Kayseri ekibine Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu önereceği öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Süper Lig'de 2020/2021 sezonuna Gaziantep FK maçıyla giriş yapacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Michael Seri ve Mario Lemina'nın ardından bu bölgeyi ilk olarak Oghenekaro Etebo ile güçlendiren ve Okay Yokuşlu ile de görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

EMRE TAŞDEMİR VE BİR GENÇ OYUNCU ÖNERİLECEK

Fanatik'in haberine göre Cimbom, Kayserispor'un 25 yaşındaki orta sahası Hasan Hüseyin Acar için görüşmelere başladı. Yönetim, 25 yaşındaki futbolcu için Kayseri ekibine Emre Taşdemir ve bir genç oyuncuyu kiralık olarak önerdi. Haberde tarafların bir kez daha görüşeceği vurgulandı.

Geçtiğimiz sezon Kayserispor formasıyla 24 maçta forma giyen Hasan Hüseyin Acar, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

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