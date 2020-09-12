12 Eylül 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Arda Turan 3 bin 403 gün sonra Galatasaray kaptanı olarak sahaya çıktı

Maçta dikkat çeken detay! 3 bin 403 gün sonra...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.09.2020 Giriş Tarihi: 12.09.2020

'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı , 'in ilk haftasında oynanan FK maçıyla birlikte 3 bin 403 gün sonra Galatasaray kaptanı olarak sahaya çıktı.

'in ilk haftasında Stadyumu'nda FK maçı ile birlikte yıldız futbolcu formasını tekrar terletti. Arda, sarı-kırmızılılar ile son resmi maçına 20 Mayıs 2011 tarihinde 'da oynanan karşısında çıkmıştı. Başarılı futbolcu o yaz 13 milyon Euro bonservis bedeli ile 'nın takımına olmuştu.

33 yaşındaki futbolcu, Gaziantep FK müsabakası ile birlikte 3 bin 403 gün sonra tekrar resmi bir maçta Galatasaray formasını kaptan olarak giydi.
Karşılaşmaya 11'de başlayan Arda Turan, 66. dakikada yerini 'e bıraktı.

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